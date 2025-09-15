الرياض - كتبت رنا صلاح - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قوله اليوم (الاثنين)، إن خطته بعد استكمال العملية العسكرية في مدينة غزة تتضمن إنشاء مجمع سكني فاخر للشرطة يطل على البحر، واصفاً الموقع بأنه «من أجمل الأماكن في الشرق الأوسط».

بن غفير يعلن خططاً لبناء مجمع سكني فاخر للشرطة في غزة

وأضاف بن غفير، المنتمي إلى اليمين المتطرف، خلال احتفال سنوي للشرطة الإسرائيلية: «الاستيطان يجلب الأمن، وحان الوقت للاستيطان اليهودي في غزة».



تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي يجتمع فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.