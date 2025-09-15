الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم الاثنين، إطلاق مشروع شامل لتقييم البنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالمملكة بما فيها الوحدات السكنية بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة حول واقع الخدمات فيها.

الشؤون الفلسطينية تطلق مشروع تقييم البنية التحتية في مخيمات اللاجئين

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية في العمل المؤسسي تجاه قضايا اللاجئين، مشيرا إلى أن نتائجه ستشكل مرجعا أساسيا لصانعي القرار في وضع الخطط المستقبلية وتوجيه المشاريع التطويرية نحو أولويات محددة بدقة.

وقال إن إشراك الشباب المتطوعين من أبناء المخيمات في تنفيذ المسح الميداني يعكس إيمان الدائرة بأهمية تعزيز روح الشراكة المجتمعية وتمكين أبناء المخيمات من المساهمة الفاعلة في تحسين واقعهم بأنفسهم.

وأشار خرفان، إلى أن المشروع يترجم التزام الأردن بالاستمرار في دعم اللاجئين الفلسطينيين وتوفير بيئة آمنة وصحية تحفظ كرامتهم الإنسانية، مؤكدا أن الجهود المبذولة تأتي ضمن رؤية شمولية لضمان استدامة الخدمات وتطويرها بما يلبي احتياجات الأجيال المقبلة.

يشار إلى أن المشروع الذي يستمر 3 شهور بمشاركة كوادر فنية ومتطوعين من أبناء المخيمات يساعد على تحسين الظروف المعيشية لسكانها عبر مسح ميداني يركز على 3 محاور رئيسية وهي توفر المياه ومدى جودتها واستدامتها والصرف الصحي من جهة كفاءته ومستوى الخدمات المقدمة وحالة البناء من حيث سلامته ومدى ملاءمته لعيش كريم.