الرياض - كتبت رنا صلاح - أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، بشدة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة.

الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل

ووجّه عباس رسالة مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي، محذراً من أن ما يجري حالياً يقوّض مستقبل السلام ويهدد أمن الجميع في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل نفسها.

وأضاف أن السياسات العدوانية الحالية تضع عراقيل جدية أمام أي فرص مستقبلية لعقد اتفاقيات سلام جديدة، داعياً إلى وقف التصعيد والعودة إلى مسار الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.