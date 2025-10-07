 مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب

الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت مصر، الثلاثاء، مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل المطروح في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية عن مصادر.

وقالت القاهرة الإخبارية، إنّ قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تضم الأسرى "مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وآخرين."

وتتضمن خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة بندا ينص على أنه "بمجرد إطلاق جميع المحتجزين، تفرج إسرائيل عن 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 فلسطيني من غزة اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وعن كل محتجز إسرائيلي تُعاد جثته، تطلق إسرائيل رفات 15 فلسطينيا".

وأضافت القاهرة الإخبارية، أن حركة حماس أكدت استعدادها لتسليم جميع المحتجزين الأحياء والجثامين، مشيرة إلى أن الحركة تطالب بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترامب وضمانات لعدم عودة إسرائيل للعدوان على غزة.

وأكدت، أن مصر تكثّف جهودها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل لاتفاق واضح، وتحديد الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطة ترامب.

وأفادت باستمرار وصول وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في اللقاءات الخاصة بتنفيذ خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

وبدأت في مصر الاثنين، مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، للبحث في آليات تبادل المحتجزين في غزة وأسرى في سجون الاحتلال، ضمن خطة ترامب.

وسلّمت حركة حماس، ردّها على خطة ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء.