الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزارة الداخلية نشرت أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة.

إسرائيل تنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم

وكشفت أنه سيسمح لـ100 من 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية بالخروج للضفة و5 منهم سيتوجهون إلى القدس.

وكان قد دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهرًا اليوم الخميس، وسط تحذيرات أمنية مشددة للسكان لتفادي الاحتكاك مع القوات المنتشرة في مناطق محددة داخل القطاع.

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى تجنب الاقتراب من مواقع تمركز قوات الاحتلال، خاصة في مناطق بيت حانون، بيت لاهيا، والشجاعية شمالًا، ومعبر رفح ومحور فيلادلفي وخانيونس جنوبًا، لما يشكله ذلك من خطر بالغ على حياتهم.

كما سُمح بالتنقل بين جنوب وشمال القطاع عبر طريق الرشيد وصلاح الدين فقط، فيما حُذّر السكان من ممارسة أي نشاط بحري كالصيد أو السباحة في الأيام المقبلة بسبب المخاطر الأمنية.

وأكد البيان أن الاقتراب من الأراضي الإسرائيلية أو المنطقة العازلة يُعد شديد الخطورة، مشددًا على ضرورة انتظار إعلان رسمي قبل التحرك نحو أي منطقة محظورة حفاظًا على سلامة الجميع.