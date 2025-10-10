الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حماس حتى تلقي سلاحها.

نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حماس

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي "جميع رهائننا سيعودون في الأيام المقبلة".



وتابع أنه يتم الضغط على حركة حماس للتوصل إلى المراحل المقبلة من الاتفاق ولتجريدها من سلاحها، مضيفا إذا لم يحدث ذلك "بالطرقة السهلة سيحصل بالطريقة الصعبة".



وتحدث عن أنه لا يمكن إعادة المختطفين دون الوقوف بوجه حماس، مشددا على أنه سيتم إعادة جميع المحتجزين الأحياء والأموات.



وقال إن "حماس لم توافق سابقا على إعادة مخطوفينا ووافقت على الصفقات حينما أحست أن الخناق يضيق عليها"، مضيفا أن "كل شخص يقول إن هذه الصفقة كانت موجودة على الطاولة سابقا هو يكذب ببساطة".



ولفت إلى أن "هذه الحرب لم تنته بعد، ولكن هناك تحديات كبيرة وفرص كبيرة، سنقف في وجه هذه التحديات".