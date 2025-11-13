الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا في مدينة إسطنبول،

روسيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا

مؤكدةً أن الحل الدبلوماسي لا يزال خياراً مطروحاً رغم الجمود الحالي في الاتصالات المباشرة بين الطرفين.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان صحفي، أن آخر جولة مفاوضات مباشرة عُقدت في إسطنبول بتاريخ 23 تموز، مشيرة إلى أن الجانب التركي دعا مراراً إلى استئناف المحادثات؛ بهدف إنهاء النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.