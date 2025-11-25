الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد فلسطيني، فجر الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت آخرين.

استشهاد فلسطيني خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في نابلس

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن القتيل هو عبد الرؤوف اشتية، زاعمين أنه نفذ عملية عام 2024 أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في شارع الحسبة شرقي نابلس، واحتجزت جثمان الشهيد داخله، فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها مُنعت من الوصول إلى المصاب داخل المنزل، ما أدى إلى استشهاده.