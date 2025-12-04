الرياض - كتبت رنا صلاح - توغلت قوات إسرائيلية، الخميس، في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة الشمالي جنوب غربي سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا، ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة على سيادة البلد العربي، رغم دعوات التهدئة الأمريكية.

قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتنصب حاجزاً مؤقتاً

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن “قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم (الخميس) في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة الشمالي”.

وأضافت أن “قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث مركبات توغلت في القريتين، ونصبت حاجزا مؤقتا بينهما بالقرب من خزان المياه المهدّم في المنطقة”.

ولم يصدر فورا تعليق رسمي من دمشق بشأن التوغل وما نتج عنه، إلا أنها تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وفي مسعى للتهدئة بين الجانبين، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تدوينة عبر منصته “تروث سوشال”، الاثنين، إسرائيل بالمحافظة على “حوار قوي وحقيقي” مع دمشق، وضمان عدم حدوث “أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة”.

وفي الأشهر الماضية، عُقدت لقاءات إسرائيلية ـ سورية، في مسعى للتوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن انسحاب تل أبيب من المنطقة السورية العازلة، التي احتلتها في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، تواصل إسرائيل تنفيذ توغلات برية وغارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

ومنذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد أواخر 2024 لتوسيع رقعة احتلالها.