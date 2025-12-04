الرياض - كتبت رنا صلاح -اعتقلت السلطات التونسية يوم الخميس، السياسي أحمد نجيب الشابي أحد أبرز الشخصيات المعارضة التاريخية في البلاد.

السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد نجيب الشابي

واعتقلت قوات الأمن نجيب الشابي من منزله بعد صدور حكم استئنافي الأسبوع الماضي بسجنه لمدة 12 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية، بعد أن كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بسجنه 18 سنة.

ويُعد الشابي، وهو في العقد الثامن من عمره، الشريك المؤسس ورئيس “جبهة الخلاص الوطني”، أبرز تكتل للمعارضة في تونس.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما ضدّ سياسيين ورجال أعمال ومحامين بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وتأتي عملية توقيفه بعد اعتقال شخصيتين بارزتين أخريين من المعارضة في القضية نفسها، هما المحامي العياشي الهمامي الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، والناشطة شيماء عيسى التي صدر بحقها حكم بالسجن عشرين عاما.