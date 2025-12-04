 حماس: استشهاد 3 أسرى بسجون الاحتلال يؤكد سياسة القتل المتعمدة

الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت حركة حماس، الخميس، إن الإعلان عن استشهاد 3 أسرى من غزة بسجون الاحتلال الإسرائيلي، “يؤكد وحشية ما تقوم به إدارة السجون من تعذيب وإهمال طبي، في سياق سياسة قتل رسمية ومتعمدة”، داعية لفتح تحقيق دولي.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، باستشهاد 3 أسرى من غزة جراء “التعذيب والتجويع والجرائم الطبية” في سجون الاحتلال في 2024، وفق ردود رسمية حصلت عليها من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصيرهم.

وعن ذلك، قالت حماس، إن “الإعلان عن ارتقاء 3 أسرى داخل سجون الاحتلال، يمثل دليلاً جديدا على حجم الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا البواسل”.

وأضافت: “كما يؤكد على وحشية ما تقوم به إدارة السجون (الإسرائيلية) من تعذيب وإهمال طبي وسياسات تنكيل، في سياق سياسة قتل رسمية ومتعمدة تُمارس بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة دولية”.