الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مصدران دبلوماسي وأمني في إثيوبيا، الخميس، إن المعارك بين الجيش الإثيوبي وقوات من إقليم تيغراي تدور منذ أيام شمال إثيوبيا.

اندلاع معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات من إقليم تيغراي

وأشار المصدران إلى أن هذه المعارك تعد الأولى منذ انتهاء حرب دامية دارت في 2022 في المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، وتعليق كل الرحلات الجوية إلى تيغراي.



وأكد المصدران أن المعارك دارت في منطقة تسملت بغرب تيغراي، وهي منطقة تطالب بها أيضا قوات من إقليم أمهرة المجاور.



وذكر المصدران أن الخطوط الجوية الإثيوبية، الوحيدة التي تسيّر طائرات إلى تيغراي، علّقت الرحلات إلى الإقليم.