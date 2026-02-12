لمحبي الأكشن والرعب.. تردد قناة فان دام على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 03:29 مساءً - يبحث العديد من بين محبي افلام الأكشن والرعب والدراما الأجنبية بصورة عامة عن تردد قناة فان دام عبر القمر الصناعي نايل سات، وسوف نخبرك نحن أكثر حول التردد.

نبذة عن قناة فان دام

قناة فان دام هي واحدة من بين القنوات المختصة في تقديم الأفلام الأجنبية المتنوعة والمختلفة ما بين الأكشن والرومانسية والرعب والدراما، تمتاز القناة بعرض فواصل إعلانية قصيرة مما يجعلك لا تشعر بالملل خلال المشاهدة.

تردد قناة فان دام على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 1137.

معدل الترميز: 27500

المعامل: أفقي

طريقة ضبط تردد قناة فان دام