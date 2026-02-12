أول تصريح رسمي من ميسي بعد إصابته.. هل يغيب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 03:29 مساءً - تعرض النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" لاعب إنتر ميامي، لإصابة عضلية خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام برشلونة الإكوادوري يوم السبت الماضي، واللاعب أوضح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أنه شعر بإجهاد في نهاية اللقاء، ما دفعه لمغادرة الملعب قبل صافرة النهاية.

تفاصيل إصابة ميسي وموقف العودة

وأظهرت الفحوصات تعرض ميسي لشد عضلي في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، فيما لم يحدد الجهاز الطبي للنادي الأمريكي حتى الآن موعد عودته إلى الملاعب، وغياب قائد التانجو أثار قلق الجماهير، خاصة في ظل ضغط المباريات التحضيرية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

تأجيل مباريات إنتر ميامي وتغييرات في الجدول

إصابة ميسي لم تؤثر عليه فقط، بل انعكست على برنامج إنتر ميامي بالكامل، حيث تقرر تأجيل المباراة الودية التي كانت مقررة أمام إنديبنديينتي ديل فال إلى 26 فبراير الجاري، كما تم تأجيل التدريب المفتوح للجماهير ووسائل الإعلام إلى الأسبوع المقبل، بعدما أشارت تقارير إسبانية إلى أن غياب ميسي قد يؤثر على الحضور الجماهيري المتوقع.

تصريحات ميسي بعد الإصابة

وفي تصريحات نقلتها قناة TyC Sports، قال ميسي إنه أنهى المباراة الأخيرة وهو يشعر بآلام في العضلة الخلفية، مؤكدًا أن خروجه المبكر جاء بسبب تلك الآلام، وأضاف أن قرار تأجيل المباراة المقبلة جاء حرص على حالته البدنية، معرب عن أمله في زيارة بورتوريكو قريبًا بعد التعافي.