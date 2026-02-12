إعلان رسمي محتملة.. تسريب جديد حول إتاحة FaceTime لمستخدمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 03:29 مساءً - انتشر خلال الساعات الماضية، عدد من التسريبات التي تفيد ظهور اسم تطبيق FaceTime في صفحة هاتف جوجل Pixel 10a، وذلك على متجر جوجل بلاي، مما تسبب ذلك في إثارة التساؤلات والجدل بين المستخدمين، ويكون ذلك هل سيتم إضافة تطبيق مكالمات الفيديو الشهير من آبل إلى أندرويد، وأيضًا هل يوجد تغييرات في دعم التطبيقات والتي تكون بين النظامين.

جوجل تطلق سلسلة هواتف Pixel 10

أطلقت شركة جوجل خلال العام الماضي، سلسلة هواتف Pixel 10 الجديدة، فيما تستعد حاليًا للكشف عن هاتف Pixel 10a، وجاء ذلك تزامنًا مع نشر بعض من التفاصيل على الصفحات والمواقع الرسمية.

كذلك فقد ظهرت تفاصيل أخرى، بالأخص مع التأكيد على توافق هواتف Pixel مع بعض منتجات شركة آبل، والتي تتمثل في كل من AirPods وApple TV.

ميزة جديدة لمستخدمي مكالمات فيس تايم

أشارت صفحة الهاتف المتداولة مؤخرًا، إنه يوجد عبارة تشير لإمكانية الاستمرار في إجراء مكالمات الفيديو، ويكون ذلك من خلال استخدام فيس تايم، كما تساءل البعض هل التطبيق سيدعم تلك الخاصية بشكل رسمى أم لا، خاصةً بأن FaceTime لا يزال متاح فقط حتى هذا الوقت على أجهزة آبل.

هل سيتم إتاحة FaceTime لأندرويد

كشف بعض من الخبراء، إنه من المتوقع انضمام تلك الميزة لمستخدمي أندرويد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، حيث يمكن الانضمام إلى مكالمات FaceTime من خلال رابط يتم فتحه عبر متصفح الويب.

يذكر إن جوجل استخدمت نفس الصياغة بوقت سابق على صفحة هاتف جوجل Pixel 10، فيما يأتي ذلك دون إطلاق التطبيق رسميًا على هواتف الأندرويد.