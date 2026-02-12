كشف ملابسات سرقة دراجتين ناريتين بالغربية وضبط مرتكبي الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 03:30 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مستقلي سيارة "ربع نقل" بسرقة دراجتين ناريتين بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بالغربية من (مشرف أمن بإحدى الشركات – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) باكتشافه سرقة دراجته النارية وأخرى "لا يعلم مالكها"، وذلك حال تواجدهما أمام الشركة محل عمله بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة "منتهية التراخيص"، وقائدها ومستقليها (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب حملها على سيارة "ربع نقل"، وتم بإرشادهم ضبط الدراجتين الناريتين المستولى عليهما.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة.