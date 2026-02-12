طقس متقلب | الأرصاد تعلن حالة الرياح والأتربة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 03:29 مساءً - أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس في كافة أنحاء البلاد.

توقعات حالة الطقس اليوم

حسب ما أوضحت حركة الأرصاد الجوية فأن هناك حالة من النشاط للرياح المحملة بالأتربة والغبار على العديد من مناطق السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري بالإضافة إلى القاهرة الكبرى.

توقعات الطقس الخميس

توقعت الأرصاد الجوية المصرية بأن هناك فرص ضعيفة من أجل سقوط الأمطار على العديد من المناطق المتفرقة بالسواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية لاسيما على صحراء مطروح والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم