بعد وفاته.. من هو سعيد السريحي ويكيبيديا وما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 03:29 مساءً - توفي خلال الساعات الماضية، الأديب والناقد السعودي سعيد السريحي، عنعمر ناهز 73 عام، بعد سنوات طويلة من العطاء الثقافي والمعرفي، حيث يعبتر الراحل مفكر هام في المملكة السعودية ويحظى بمكانة بارزة وهامة في الوسط الأدبي والثقافي أيضًا.

من هو سعيد السريحي

يعتبر الدكتور سعيد السريحي، من مواليد عام 1953، في حي الرويس بجدة، حيث كان الراحل رمز للقامة الأدبية والثقافية في المملكة العربية السعودية، واستطاع بأن يكون من أهم رواد الأدب الحديث.

عمل الدكتور سعيد السريحي ومؤلفاته

التحق الناقد والأديب السعودي في جريدة عكاظ لمدة 28 عام، كذلك فقد أشرف على أقسام الثقافة والشئون المحلية والدولية والتنفيذية أيضًا، كما عمل الراحل كمساعد ونائبا مكلفًا لرئيس التحرير ويأتي ذلك قبل تقاعده في عام 2012، ثم بعد ذلك عاد مجددًا ليكون كاتب زاوية يومية بعنوان ولكم الرأي حتى وفاته.

أما عن أهم مؤلفات الراحل كل من كتاب كتابة الدولة، وكذلك كتاب تقليب الحطب، وأيضًا كتاب صراع التيارات، وعدد من الكتب الأخرى ومنها كتاب حجاب العادة، وكتاب ذاتنا والآخر، وكتاب أيديولوجيا النقد، والعديد من المؤلفات الأخرى.

سبب وفاة الدكتور سعيد السريحي

توفي الدكتور سعيد السريحي، يوم أمس الأربعاء الموافق 11 فبراير الحالي 2026 والموافق 23 شعبان 1447 هجريًا، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض صحي، والذي انتهى بنزيف دماغي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2025.ي.