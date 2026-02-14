الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنّه يشعر "بقليل" من الضغط بعد أن طالبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمضي قدما في محادثات السلام، لكنه أكد أن من المهم أيضا أن تقدم روسيا بعض التنازلات.

زيلينسكي: أشعر ببعض الضغط من ترامب

وأضاف زيلينسكي في ندوة نقاشية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، ردا على دعوات الولايات المتحدة لإجراء انتخابات بسرعة، "امنحونا وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين وسنجري الانتخابات".



وتابع "الرئيس ترامب قادر على ذلك: الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفرض وقف لإطلاق النار. عندها سيعدل برلماننا القانون وسنجري الانتخابات".