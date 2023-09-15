السعودية تجدد زخم مبادرة 2021.. وقف النار في غلاف دعوة لوفد من صنعاء

بناء على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس/آذار 2021، أعلنت الرياض، الخميس، توجيه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إنها وجهت "دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس/آذار 2021"، دون تسمية مليشيات الحوثي كطرف وحيد في النقاشات يمثل صنعاء.



وأكد البيان استمرار مواصلة المملكة وسلطنة عمان جهودهما لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف.

مبادرة 2021

وكانت السعودية أعلنت في 22 مارس/آذار 2021 عن مبادرة للسلام في اليمن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة أممية وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.

ورحبت الحكومة اليمنية بجهود السلام، رغم أنها "تدرك في الوقت نفسه مدى كذب وخداع ومراوغة مليشيات الحوثي الإرهابية"، مشيرة إلى أن جهود السلام المتصاعدة حاليا تضع المليشيات مجددا أمام استحقاقات السلام القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

إشادة بالمملكة

وجدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك دعم جهود المملكة وسلطنة عمان وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

ويشهد اليمن حراكا دبلوماسيا واسعا، في مسعى لإحياء عملية السلام، كان أبرزها وصول وفد لمليشيات الحوثي ووفد عماني إلى السعودية ضمن جهود منسقة ضمن المبادرة السعودية المعلنة في 2021.

وتظهر المبادرة السعودية قدراً كبيراً من مسؤولية المملكة تجاه دورها في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتعد انعكاسا لمسؤوليتها التاريخية بالمنطقة.103-4-24-252 جزيرة ام اند امز