أخبار اليمن : قطاع الشباب والطلاب يهنئ رئيس المؤتمر بعيد ثورة 26 سبتمبر

قطاع الشباب والطلاب يهنئ رئيس المؤتمر بعيد ثورة 26 سبتمبرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس برقية تهنئة من القائم باعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة ناجي القوسي بمناسبة العيد الوطني الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصها:

الاخ الشيخ المناضل صادق امين أبو راس .. رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله

تحية تقدير وبعد....

باسم التكوينات الشبابية والطلابية بفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالامانة نتقدم اليكم باسمى ايات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني الواحد والستين للثورة اليمنية الخالدة ال26من سبتمبر1962

لقد مثلت ثورة ال26 من سبتمبر المجيد حدثا تاريخيا مهما في تاريخ اليمن الحديث ونقطة الانطلاق والتحول الوطني في مسيرة النضال الوطنى للشعب اليمني وحركته النضالية ضد الحكم الامامي المتخلف ومهدت لانطلاق ثورة ال 14من اكتوبر ضد المحتل البريطاني البغيض في جنوب الوطن مجسدة لواحدية الثورة واليمن الواحد

والاحتفاء بهذه الذكرى احتفاء بالايام المجيدة التي استطاع فيها اليمنيون صناعة فجر جديد انهى فيه النظام الامامي المتخلف وطرد المستعمر البريطاني البغيض واسس لليمن الجمهوري الجديد الذي حلم به شعبنا اليمني وقدم من اجله الاحرار والثوار الميامين التضحيات العظيمة حتى حققوا للشعب اماله واحلامه في اقامة نظام جمهوري اخرج اليمن من عزلة التخلف وجحيم الاحتلال الى عهد جديد ينعم فيه الشعب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وصنعت اليمن على طريق المستقبل...

ان المؤتمر الشعبي العام وهو يحتفى بهذه المناسبة العظيمة مع أبناء الشعب ليعبر عن اعتزازه بانه كان في طليعة القوى الوطنية التى اسهمت بترجمة اهداف الثورة بالعديد من الانجازات التنموية وتحقيق الهدف الاسمى لثورة ال26من سبتمبر وال 14من اكتوبر باعادة تحقيق الوحدة الوطنية كما أنه اليوم يؤكد على تجسيد مواقفه الوطنية في الدفاع عن الوطن و ثوابته في الثورة والوحدة والديمقراطية والنظام الجمهوري وتعزيز الشراكة الوطنية بين كل اليمنيين والتصدي لكل مشاريع التجزئة والتقسيم التى تستهدف الوطن الأرض والانسان.

ختاما...نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجدد لكم العهد والولاء ونحن على ثقة بان المؤتمر في ظل قيادتكم الحكيمة وتاريخكم النضالي قادر على تجاوز كل التحديات والمؤامرات والازمات ومواصلة مسيرة عطائه التنظيمي والوطني منحازا للشعب في الدفاع عن ثوابته الوطنية وفى مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي وفى الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحقق للشعب كامل حقوقه ويحافظ على ثوابت الوطن وسيادته واستقلاله ووحدة اراضيه مع كل القوى الوطنية واحرار شعبنا اليمني العظيم...

وفقكم الله الى كل خير

وبكل المودة والتقدير

تقبلوا خالص تحياتنا

اخوكم ناجى يحيى القوسي

القائم باعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

عضو الامانة العامة