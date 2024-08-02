أخبار اليمن : أمطار غزيرة وبَرَد وتحذير من السيول والرياح

أمطار غزيرة وبَرَد وتحذير من السيول والرياحتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة تصحبها رياح قوية وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز والحديدة وسهل تهامة.

في حين قد تهطل أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، الضالع، البيضاء، غرب الجوف ومأرب، مرتفعات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الزهرة - الحديدة: 64.7ملم، ريمة: 24.3، الضالع: 19.6، زبيد - الحديدة: 12.3، إب: 8.3، تعز- المطار: 7.7، حجة: 3، المحويت 1.6ملم.

وهطلت أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية وسهل تهامة، وأجزاء من مرتفعات أبين وشبوة حضرموت والمهرة.

وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على أخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وحبات البرد.

وأنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب أو الشابورة المائية على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.