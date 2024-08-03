سيول تضرب 10 محافظات خلال ساعات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة ومتفاوتة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة مصحوبة برياح هابطة وتساقط حبات البرد على محافظات صعدة، حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع وأجزاء من محافظة صنعاء وسهل تهامة.
ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات عمران، البيضاء، غرب الجوف ومأرب، مرتفعات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: الحديدة: 52.2ملم، إب: 21.5، الضالع: 17.7، صعدة: 15.4، المحويت: 10.5، تعز: 9.4، حجة: 6.8ملم.
وهطلت أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وسهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية، وأجزاء من مرتفعات أبين وشبوة حضرموت والمهرة.
وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، على أخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.
وأنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب أو الشابورة المائية على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية.
وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : سيول تضرب 10 محافظات خلال ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.