أخبار اليمن : إعلان نتائج الثانوية العامة بنسبة نجاح 95.54%

إعلان نتائج الثانوية العامة بنسبة نجاح 95.54%أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1445هـ بنسبة نجاح 95.54 بالمئة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء لإعلان النتيجة أوضح وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال يحيى بدر الدين الحوثي أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات بلغ 224 ألفاً و234 طالباً وطالبة، حضر منهم 214 ألفا و935 طالبا وطالبة وغاب 9 آلاف و299 طالبا وطالبة.

وذكر أنه نجح في الاختبارات 205 آلاف و351 طالبا وطالبة فيما رسب تسعة آلاف و584 طالباً وطالبة، مهنئاً الطلاب بنجاحهم في اختبارات الثانوية العامة، وحثهم على تكثيف جهودهم لاستكمال مسيرتهم العلمية لتحقيق أحلامهم وخدمة وطنهم في مختلف المجالات.

وأشار وزير التربية إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في ظل قلة الإمكانات والظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان، مباركاً هذا النجاح الذي يعد انتصاراً يضاف إلى رصيد انتصارات الجبهة التربوية ضد العدوان ومرتزقته الذين سعوا جاهدين لإفشالها وذلك بفضل تضافر جهود الجميع .

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة اللجان العاملة في إعداد وتنفيذ اختبارات الشهادة العامة بأمانة العاصمة والمحافظات والسلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية وكل من أسهم وتعاون في إنجاح الاختبارات.

عقب ذلك استعرض نائب وزير التربية خالد جحادر أسماء أوائل الجمهورية في الأقسام العلمي والأدبي والإنجليزي.

يشار إلى أن نتائج الشهادة العامة للمرحلة الثانوية تعلن عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.