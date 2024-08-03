أخبار اليمن : الخارجية تدين التفجير الإرهابي في مقديشو

الخارجية تدين التفجير الإرهابي في مقديشو
أدانت وزارة الخارجية التفجير الإرهابي الذي استهدف شاطئ لمدنيين في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة العشرات.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، استهداف أماكن تجمع المدنيين، يخالف كافة التعاليم الدينية والأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية.
وأعربت عن تعازي الحكومة والشعب اليمني للحكومة والشعب الصومالي ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وأكدت أن الإرهاب مرفوض بكل أشكاله وصوره، ويمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين، مشددة على أهمية تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة.
وقال بيان وزارة الخارجية "الإرهاب والتطرف لا يعترفان بالمكان والزمان فهدفهما تدمير المجتمعات والتأثير السلبي على نسيجها الاجتماعي".
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