أخبار اليمن : الأرصاد للمواطنين: استعدوا لأمطار غزيرة وسيول

الأرصاد للمواطنين: استعدوا لأمطار غزيرة وسيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية غزيرة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع وسهل تهامة والسواحل الغربية.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، مأرب، البيضاء، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة ومرتفعات أبين، الجوف خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في زبيد-الحديدة: 20.3ملم، ذمار: 18.5، الكدن-الحديدة: 16.5، تعز: 15.5، الضالع: 11.3، بعدان - إب: 9.6، الحوبان-تعز: 7.2ملم.

وهطلت أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية.

وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد.

كما أنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشبورة المائية ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.