أخبار اليمن : دعوة هامة لوسائل الاعلام.. بيان هام بالحالة الجوية الماطرة

دعوة هامة لوسائل الاعلام.. بيان هام بالحالة الجوية الماطرة
أصدر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اليوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري بيانا هاما بالحالة الجوية الماطرة التي تشهدها حاليا عدد من محافظات الجمهورية، داعيا في هذا الصدد وسائل الاعلام الى " اعتماد ونشر المعلومات الصادرة من الجهة الرسمية والمتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية وعدم تداول أي معلومات لا أساس لها من الصحة".
وفيما اهاب بـ" الجهات الرسمية ذات العلاقة في الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات"، أوضح مركز الأرصاد أن الامطار الغزيرة التي تأثرت بها أغلب مناطق بلادنا بسبب تعمق المنخفض الهندي الموسمي وتواجد التيار النفاث الشرقي في طبقات الجو العليا.
وأضاف:" وقد ساهم تمركز الحزام المداري (ITCZ) في تشكل السحب الركامية الكثيفة وهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية على الشريط الساحلي الغربي وسهل تهامة والمرتفعات الجبلية المحاذية لها خلال الأيام القليلة الماضية".
وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية والهضاب الداخلية خلال الأيام القليلة القادمة.
هذا وقد حذرت مصلحة الدفاع المدني في بيان، الجميع من التواجد أو العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطوره على الحياة،
ودعت سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية.
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