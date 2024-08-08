أخبار اليمن : المغرب يقبض على "برونزية الأولمبياد"

المغرب يقبض على "برونزية الأولمبياد"
توّج المنتخب المغربي بميدالية برونزية تاريخية في مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس، بعد فوزه الكاسح على نظيره المصري 6-0 في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم الخميس.
سجل سداسية "أسود الأطلس" عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة 23، سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتن 26 و64، بلال الخنوس في الدقيقة 51، وأكرم نقاش في الدقيفة 73، وأشرف حكيمي في الدقيقة 87.
وأصبح المغرب أول منتخب عربي يتوج بميدالية في مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية.
وتلعب المباراة النهائية للمسابقة يوم غدٍ الجمعة بين فرنسا صاحبة الأرض وإسبانيا وصيفة النسخة الماضية من الأولمبياد على أرضية ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس.
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