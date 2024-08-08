أخبار اليمن : تحذير من السباحة في سائلة صنعاء وتجمعات السيول

تحذير من السباحة في سائلة صنعاء وتجمعات السيولدعت أمانة العاصمة المواطنين إلى عدم رمي مخلفات القمامة في سائلة صنعاء، وقنوات تصريف المياه، ومجاري السيول والشوارع، لما لذلك من مخاطر صحية وبيئية.

وأوضحت غرفة عمليات الطوارئ بالأمانة في بيان لها، أن رمي المخلفات للسائلة والشوارع يؤدي إلى انسداد قنوات ومجاري السيول، ويتسبب بالكثير من الأضرار المادية والبشرية، وغمر العديد من الشوارع والأحياء بسيول ومياه الأمطار.

وأشارت إلى ما تعانيه أمانة العاصمة من صعوبات كبيرة في تنظيف قنوات ومجاري المياه، ورفع المخلفات، ومعالجة أضرار السيول، لا سيما مع استمرار هطول الأمطار، وتدفق السيول الهائلة إلى الشوارع والأحياء.

وأكدت أهمية تكاتف الجهود المحلية والمجتمعية في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على قنوات ومجاري السيول وتنظيفها، وكذا تفعيل المبادرات في أعمال التدخلات الطارئة لمعالجة أضرار السيول.

وأشارت غرفة عمليات الطوارئ إلى الأعمال المكثفة التي تنفذها فِرق الطوارئ الميدانية لكافة المكاتب التنفيذية المعنية والخدمية والمديريات، لرفع مخلفات السيول وشفط وتصريف مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق.

وأكدت رفع مستوى الجاهزية وحشد الطاقات والإمكانات لمواجهة أي طوارئ، ومعالجة تصريف السيول ومياه الأمطار، واستمرار تنظيف قنوات ومجاري السيول في مديريات الأمانة، وفقاً لخطة الطوارئ وبرامج العمل.

ودعت أمانة العاصمة المواطنين إلى عدم السباحة في سائلة صنعاء وأحواض حصاد مياه الأمطار والسيول؛ لما لذلك من مخاطر على سلامتهم وأرواحهم.. مؤكدة أنها ليست لممارسة السباحة التي يغامر البعض من المواطنين، وكذا الأطفال، أثناء الأمطار الغزيرة في ممارستها.

وحثت على تعاون الجميع في مواجهة السلوكيات الخاطئة والحد منها، وتوعية المجتمع وأولياء الأمور بمخاطر ترك أطفالهم لممارسة السباحة في السائلة، وأحواض حصاد مياه الأمطار، التي قد تفقد أرواحهم.