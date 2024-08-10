أخبار اليمن : حصيلة الشهداء في غزة تقترب من 40 ألفاً

حصيلة الشهداء في غزة تقترب من 40 ألفاًأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 39 ألفاً و790 شهيداً و91 ألفاً و702 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 40 شهيداً و140 مصاباً في المستشفيات.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.