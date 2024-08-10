أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة المحامي علي المنعي

لبوزة يعزي بوفاة المحامي علي المنعيبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة المحامي علي محمد المنعي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء العطاء الوطني في المجال القانوني.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عبدالله محمد المنعي عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه وإلى أولاد الفقيد، بمناقب الراحل ودوره في خدمة المجتمع والدفاع عن قضاياه الحقوقية، وإسهاماته الإنسانية في إصلاح ذات البين.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل المنعي بمديرية الطويلة محافظة المحويت.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" .