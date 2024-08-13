أخبار اليمن : المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يباركون تشكيل الحكومة ويؤكدون أهمية التزامها بالدستور

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المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يباركون تشكيل الحكومة ويؤكدون أهمية التزامها بالدستور

بارك المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تشكيل حكومة التغيير والبناء برئاسة الأستاذ أحمد غالب الرهوي والتي تأتي في ظل مرحلة مهمة وحساسة من تاريخ الجمهورية اليمنية. المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يباركون تشكيل الحكومة ويؤكدون أهمية التزامها بالدستوربارك المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تشكيل حكومة التغيير والبناء برئاسة الأستاذ أحمد غالب الرهوي والتي تأتي في ظل مرحلة مهمة وحساسة من تاريخ الجمهورية اليمنية. وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على أهمية أن تؤدي الحكومة أعمالها وفقا لنصوص الدستور والقوانين والأنظمة وتمارس صلاحياتها كاملة وبما يعزز ويحسن الأداء التنفيذي ويتجاوز العثرات والسلبيات التي رافقته خلال الفترة الماضية . وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن أملهم في أن تسعى الحكومة إلى معالجة قضايا الناس الداخلية والعمل على تلبية طموحاتهم وآمالهم والتخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بقدر الإمكانيات وبما يجعل المواطن يلمس ذلك بشكل واضح وجلي مشددين على أهمية أن يكون الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن ضمن اولى أولويات الحكومة خصوصا وأنها ستكون أمام متابعة ورقابة من الشعب في كل خطواتها وأعمالها .

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