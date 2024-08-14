أخبار اليمن : الأونروا: 625 ألف طفل بغزة خسروا عاماً دراسياً

الأونروا: 625 ألف طفل بغزة خسروا عاماً دراسياًكشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن 625 ألف طفل في غزة خسروا عاماً دراسياً، منهم 300 ألف من طلاب الوكالة.

وقال مفوض الأونروا في منشور على منصة "اكس"، اليوم الأربعاء، أن تأثير حرب غزة على الأطفال هائل، خاصة على صحتهم العقلية والنفسية وينبغي لنا إعادتهم إلى التعلم بالتعاون مع الشركاء.

وأشار إلى أن 4 من كل 5 مدارس في غزة تعرضت لقصف مباشر أو تضررت وبحاجة إلى إصلاح أو إعادة بناء لاستخدامها مجددا.

وحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية استشهد 9936 طالباً، وأصيب 79851 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.