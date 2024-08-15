أخبار اليمن : احذروا السيول.. أمطار غزيرة في هذه المحافظات

احذروا السيول.. أمطار غزيرة في هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على مرتفعات محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، حجة، المحويت وصعدة وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، مأرب والجوف والسواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي في إب: 16.4، المحويت: 15.4، صنعاء: 15.0، الضالع: 10.2، ريمة: 6.7، البيضاء: 6.5، عمران: 4.3ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

وأنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وأهاب المركز الوطني بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.