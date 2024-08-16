مطالبات أممية بهدنة إنسانية في غزة
طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم "بهدنة إنسانية" في قطاع غزة لتنظيم حملة عامة للتحصين ضد شلل الأطفال.
وأفادت المنظمة العالمية في بيان مشترك مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف" أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس ستسمح للأطفال والأسر بالوصول إلى المنشآت الصحية بأمان.
وتخطط المنظمات الأممية لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل في قطاع غزة على دفعتين في أواخر أغسطس وشهر سبتمبر ، مؤكدة أنه لن يكون من الممكن تنظيم الحملة دون هدن إنسانية ووقف القتال في قطاع غزة.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة عاجلة لتنظيم الحملة بعد ظهور أعراض الشلل على ثلاثة أطفال في غزة، وهو علامة شائعة للعدوى بشلل الأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : مطالبات أممية بهدنة إنسانية في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.