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أخبار اليمن : أونروا: 84% من مساحة غزة خضع لأوامر إخلاء مؤخراً

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المؤتمر نت - غزة.. 84% من القطاع خضع لأوامر إخلاء
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إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

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دوت الخليج -
أونروا: 84% من مساحة غزة خضع لأوامر إخلاء مؤخراً
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية أصبحت تُصدر بشكل يومي وهو ما يعني تقليص المساحة الإنسانية الآمنة للفلسطينيين، فحوالي 84% من مساحة قطاع غزة خضع لأوامر إخلاء مؤخرا بإجمالي 305 كيلومترات مربعة.

وقالت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام إيناس حمدان، إن الفلسطينيين يخوضون رحلة نزوح جديدة وسط كل الدمار الذي يعانيه القطاع بعد أن طالب الاحتلال سكان المناطق الشرقية بالمحافظة الوسطى بالإخلاء الفوري، فاتجهوا غربًا في منطقة تعاني بالفعل من تكدس منذ أشهر، وهو ما يعمق المعاناة الإنسانية لدى السكان ويزيد من الضغط على الخدمات التي يتم تقديمها.

وأوضحت أنه نتيجة لتكدس مليون و900 ألف نازح في قطاع غزة في ظروف لاإنسانية، انتشرت أمراض التهاب الكبد الوبائي وفيروس شلل الأطفال، إضافة إلى الكوارث البيئية وتراكم آلاف الأطنان من النفايات وارتفاع درجات الحرارة وانتشار القوارض والحشرات، في ظل الإغلاق المستمر للمعابر وعدم وصول ما يكفي لنقل الإمدادات الإنسانية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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