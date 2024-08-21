أخبار اليمن : حملة رقابية على محلات الذهب في ذمار

حملة رقابية على محلات الذهب في ذمارنفذت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مؤخرا حملة رقابية على محلات الذهب وورش الصاغة في محافظة ذمار.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه تم تنفيذ حملة رقابية على محلات بيع المصوغات الذهبية في محافظة ذمار ضمن الحملة التي تشمل مختلف المحافظات بهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والاوزان القانونية ووضع الملصقات على الموازين الإلكترونية والتأكد من أن تلك المحلات تتعامل مع ورش الصاغة المرخصة والمعتمدة لدى الهيئة.

ولفت البيان إلى أن النزول يهدف للتحقق من مدى الإلتزام باستخدام الميازين المعايرة ومطابقة المشغولات الذهبية المعروضة في المحلات وضبط أدوات القياس ومنع التطفيف والتلاعب بالعيارات القانونية.

وأشار البلاغ إلى أن النزول الميداني يأتي في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على حقوق أطراف التعامل التجاري في مجال المشغولات الذهبية ومنع الغش والتلاعب بالعيارات القانونية.

من جهته أشار مدير فرع الهيئة بمحافظة ذمار الدكتور يحيى الضبعي إلى أن هذه الحملة الرقابية لمحلات بيع المصوغات الذهبية هي الثانية خلال العام الحالي 2024م الى جانب النزول الرقابي المفاجئ والتاكد من الشكاوي الواردة.

ولفت إلى أنه تم خلال الحملة معايرة ميازين البيع وسحب عينات للفحص والاختبار للتأكد من مطابقتها للعيارات القانونية.

ودعا الدكتور الضبعي أصحاب المحلات إلى الإلتزام بالقوانين والإرشادات الصادرة عن الهيئة لما فيه خدمة المصلحة العامة وبما يضمن حقوق المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني.