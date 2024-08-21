أخبار اليمن : عامر يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم

عامر يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولمالتقى وزير الخارجية والمغتربين، جمال أحمد عامر، اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة الجنرال مايكل بيري، الذي قدم التهاني بتوليه حقيبة وزارة الخارجية.

وناقش اللقاء القضايا ذات العلاقة بعمل البعثة وكذا الهجوم العدواني للكيان الصهيوني على منشآت اقتصادية مدنية في ميناء الحديدة والذي يرتقي إلى جرائم حرب.

وفي اللقاء أكد الوزير عامر، ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بمحدداته ومن ذلك تحديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" بمحافظة الحديدة.

ولفت إلى حرص وزارة الخارجية والمغتربين على تقديم كافة التسهيلات والدعم لفريق وبعثة إعادة الانتشار بالحديدة والاستمرار في التنسيق والتشاور، لما من شأنه إنجاح مهامهم وتنفيذ برامجهم.

بدوره أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" بيري، استمرار اللجنة في عملها بالشكل المطلوب من مقرها بمدينة الحديدة، معبراً عن أمله في تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.