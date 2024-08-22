أخبار اليمن : 2412 شهيداً وجريحاً في لبنان

2412 شهيداً وجريحاً في لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي إلى 564 شهيدًا و1848 جريحًا.

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في “2412 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 564 وفاة، و93% منهم لبنانيون”.

وأضافت أن “عدد النازحين بلغ 110 آلاف و99 شخصًا”.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال والمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.