أخبار اليمن : الأونروا: الوضع في قطاع غزة مروع

الأونروا: الوضع في قطاع غزة مروعقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم، إن الوضع في قطاع غزة مروع للغاية، ولا مكان آمنا فيه.

وأضاف لازاريني، في تصريحات له، أن "الرد العسكري الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، لم يكن منضبطا ولم يحترم القواعد والقوانين".

وأكد أن "الأونروا ليست مشكلة بل عامل استقرار في المنطقة لكنها غير قادرة على الاطلاع بدورها في الظروف الراهنة".

وتابع "الأمر مؤسف ومحبط للغاية عندما ترى الأطفال داخل القطاع يبحثون في القمامة عن أي شيء يمكنهم أكله أو بيعه"، لافتًا إلى أن "الأمراض تتسل إلى سكان القطاع، مثل شلل الأطفال".

في السياق، قالت وكالة الأونروا في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة خلال أغسطس وصلت إلى 12 أمرا، ما تسبب في نزوح قسري لنحو 250 ألف شخص".

وحذرت الوكالة الأممية من أن "سكان غزة باتوا عالقين في دوامة نزوح قسري متكرر، حيث تواصل العائلات الفرار وسط العمليات العسكرية وحر الصيف اللاهب".