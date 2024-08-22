أخبار اليمن : مأرب.. جريح بانفجار جسم في ماهلية

مأرب.. جريح بانفجار جسم في ماهليةأصيب مواطن في محافظة مأرب، اليوم بانفجار جسم من مخلفات العدوان.

وأوضح مصدر طبي، أن المواطن علي عبدالله علي الوهبي 27 عاما أصيب بجروح بإنفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة قانية بمديرية ماهلية، ما تسبب في بتر قدمه اليمنى وكسر وشظايا بالقدم اليسرى.

يشار إلى تسجيل سقوط عشرات الضحايا في عدد من مديريات محافظة مأرب خلال العام الجاري جراء مخلفات العدوان من القنابل والألغام.