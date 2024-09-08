أخبار اليمن : اتحاد غرب آسيا: إقصاء متعمد لناشئي اليمن

اتحاد غرب آسيا: إقصاء متعمد لناشئي اليمنصدر قرار لجنة الانضباط باتحاد غرب آسيا والذي تضمن إلغاء "الإيقاف المؤقت" للاعبي المنتخب الوطني للناشئين عمر أنور وعلي دليو ثلاث مباريات.

وتقرر إلغاء الإيقاف بعدما تبين في الفحص الثاني الذي أجري يوم السبت 7 سبتمبر أن اللاعبين مؤهلين للمشاركة وذلك استنادا إلى المادة (80) من اللائحة.

ويعتبر قرار إلغاء العقوبة اعترافاً صريحاً بأن لجنة الانضباط ارتكبت خطأ بحق منتخبنا..

وكان اتحاد غرب آسيا قد أوقف لاعبي منتخبنا عمر أنور (قلب دفاع) وعلي دليو (جناح أيسر) قبل مباراة السعودية بساعات بسبب إعادة الفحوصات بالأشعة في العاصمة الأردنية عمّان، علماً بأنه تم فحص اللاعبين في عدن بالرنين المغناطيسي وبإشراف مندوب الاتحاد الآسيوي.

وأعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم أنه يحتفظ بحق الرد على التجاوزات التي حدثت في حق لاعبينا ومنتخبنا في البطولة ، كما تقدم باعتراض على مخالفة لائحة البطولة ولوائح الاتحادين الدولي والآسيوي التي تنص على إجراء فحوصات أهلية للاعبين بالرنين المغناطيسي وفق بروتوكول متبع ومعتمد، ورفض إجراء الفحوصات بالأشعة السينية التي تشكل خرقاً صريحاً للتعليمات المتبعة، والتي ترتب عليها حرمان اللاعبين من المشاركة في مباراة منتخبنا أمام نظيره السعودي..