أخبار اليمن : تحذير لسكان هذه المناطق: أمطار وسيول جارفة

تحذير لسكان هذه المناطق: أمطار وسيول جارفةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت، ذمار، ريمة، إب والضالع ومرتفعات لحج، أبين وشبوة وسهل تهامة.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صعدة، حجة، عمران، صنعاء، البيضاء، تعز وصحارى ومرتفعات الجوف ومأرب وحضرموت والسواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وهطلت خلال الـ24 ساعة الماضية أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والصحارى والساحل الغربي.

وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية والرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، ومن تدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب والأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونصح المواطنين باتباع إجراءات السلامة للوقاية من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة، داعياً الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.