أخبار اليمن : ابتكار يعالج الكسور خلال 3 دقائق

ابتكار يعالج الكسور خلال 3 دقائقأعلن فريق بحثي في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين عن ابتكار طبي جديد يتمثل في "غراء عظمي" قادر على معالجة الكسور وتركيب الشظايا العظمية خلال ثلاث دقائق فقط في خطوة وُصفت بأنها اختراق علمي في عالم جراحة العظام.

ويحمل الابتكار اسم Bone-02، وقد استلهم رئيس الفريق الطبي، الدكتور لين شيانفِـنغ، فكرته من الطريقة التي تلتصق بها المحار بجسور تحت الماء.

ويتميز هذا الغراء بقدرته على التثبيت السريع والدقيق حتى في بيئة غنية بالدم، إلى جانب كونه يُمتص طبيعيًا من الجسم أثناء عملية الالتئام، ما يلغي الحاجة إلى عمليات جراحية لاحقة لإزالة المسامير أو الصفائح المعدنية.

وأكدت الاختبارات المعملية أن Bone-02 نجح في تحقيق نتائج جيدة من حيث السلامة والفعالية، حيث أُجريت إحدى العمليات في أقل من 180 ثانية، مقارنة بالوقت الطويل الذي تتطلبه الطرق التقليدية لزرع الصفائح والمسامير.

وبحسب التجارب، تمكن الغراء من تحقيق قوة ربط تفوق 400 رطل، وقوة قص تبلغ نحو 0.5 ميغاباسكال، وقوة ضغط تقارب 10 ميغاباسكال.

كما أظهرت التجارب على أكثر من 150 مريضًا نتائج ناجحة، ما يعزز احتمالية أن يصبح بديلاً للزراعات المعدنية التقليدية المستخدمة في تثبيت العظام، ويقلل من مخاطر العدوى.

ويُذكر أن محاولات تطوير مواد لاصقة عظمية تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، لكنها فشلت بسبب مشاكل في التوافق الحيوي.

أما الابتكار الصيني الجديد فقد يفتح الباب أمام مستقبل طبي يقلل من المضاعفات والالتهابات، ويختصر زمن العمليات الجراحية.* وكالات

