أخبار اليمن : ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,531

ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,531أعلنت وزار الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,531 شهيدًا وأكثر من 18,531 مصاباً.

وأفادت الوزارة، في بيان بأن مستشفيات القطاع استقبلت 5 شهداء و20 جريحا من منتظري المساعدات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتستمر جرائم العدو الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل يومي منذ بدء تنفيذ الآلية "الإسرائيلية الأميركية" التي تشرف عليها ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، في 27 مايو الماضي.

