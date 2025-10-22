أخبار اليمن : حصيلة الشهداء بغزة تبلغ 68234

حصيلة الشهداء بغزة تبلغ 68234ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى 68,234 شهيدًا و 170,373 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 شهداء منهم شهيد واحد نتيجة استهداف مباشر من العدو الإسرائيلي و4 شهداء تم انتشالهم، بالإضافة إلى 4 إصابات.

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء بنيران جيش العدو 88، و إجمالي الإصابات 315، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 436.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.