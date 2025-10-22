أخبار اليمن : الشوافي يحذّر: الأجواء الباردة مستمرة

الشوافي يحذّر: الأجواء الباردة مستمرةحذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من استمرار الأجواء الباردة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "خلال الليلتين القادمة الخميس والجمعة، استمرار الأجواء الباردة نسبياً إلى باردة مع تراجع (تحسن) بسيط عن الليلتين الماضية".

وأوضح الشوافي أنه من المتوقع هطول أمطار قليلة ومحدودة على مستوى اليمن خلال اليومين القادمين.

وتوقع الفلكي اليمني هطول أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى، وأجزاء من السهول الساحلية الغربية، والمرتفعات الجبلية المحاذية لها.

وجدّد الشوافي دعوته للجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة، وكذا متابعة نشرات الطقس.