الشوافي يحذّر: الأجواء الباردة مستمرة
حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من استمرار الأجواء الباردة خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "خلال الليلتين القادمة الخميس والجمعة، استمرار الأجواء الباردة نسبياً إلى باردة مع تراجع (تحسن) بسيط عن الليلتين الماضية".
وأوضح الشوافي أنه من المتوقع هطول أمطار قليلة ومحدودة على مستوى اليمن خلال اليومين القادمين.
وتوقع الفلكي اليمني هطول أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى، وأجزاء من السهول الساحلية الغربية، والمرتفعات الجبلية المحاذية لها.
وجدّد الشوافي دعوته للجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة، وكذا متابعة نشرات الطقس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يحذّر: الأجواء الباردة مستمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.