أخبار اليمن : بعد شهر من "الهدنة".. بـيـان عـاجـل مـن حـمـاس

بعد شهر من "الهدنة".. بـيـان عـاجـل مـن حـمـاسأصدرت حركة حماس بيانا، اليوم الاثنين، كشفت فيه بالأرقام والتفاصيل الخروقات “الممنهجة” التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المُوقع في شرم الشيخ، بعد مرور شهر واحد فقط على بدء تنفيذه.

وأكدت الحركة التزامها الكامل والدقيق ببنود الاتفاق، مشيرة إلى أنها سلَّمت 20 جنديا إسرائيليا أسرى أحياء خلال 72 ساعة من بدء التنفيذ.

كما عثرت على 24 جثة من أصل 28 لأسرى الاحتلال وسلّمت مواقعها عبر الوسطاء والصليب الأحمر، رغم الظروف الميدانية القاسية وتدمير البنية التحتية لـ60% من مساحة قطاع غزة.

271 شهيدا

واتهمت حماس الاحتلال بارتكاب 271 جريمة قتل لفلسطينيين منذ بدء سريان الاتفاق، مشيرة إلى أن 91% من الضحايا مدنيون، بينهم 107 أطفال و39 امرأة و9 من كبار السن.

وأوضحت أن 58% من الشهداء هم من الفئات الضعيفة (الأطفال والنساء وكبار السن).

كما بلغ عدد الجرحى 622 مصابا، 99% منهم مدنيون، من بينهم 221 طفلا و137 امرأة و33 من كبار السن، أي أن 63% من الجرحى ينتمون إلى هذه الفئات.

اعتقالات وتدمير منازل

وأشار البيان إلى أن الاحتلال اعتقل 35 فلسطينيا خلال الشهر الأول من الاتفاق، بينهم صيادون وسكان قرب “الخط الأصفر”، ولا يزال 29 منهم قيد الاعتقال.

كما واصل جيش الاحتلال نسف المنازل داخل المناطق الخاضعة لسيطرته يوميا، في خرق مباشر للاتفاق.

وقالت الحركة إن الاحتلال تجاوز خط الانسحاب المؤقت بنحو 33 كيلومترا مربعا، مع سيطرة نارية تمتد بين 400 و1050 مترا داخل الخط، ونشر مكعبات إسمنتية بعمق يتراوح بين 200 و800 متر، في تحدٍّ واضح لبنود وقف إطلاق النار.

“خنق” إنساني واقتصادي

واتهمت حماس الاحتلال بتعمُّد منع دخول مساعدات “الأونروا”، وهو ما أدى إلى تكدُّس أكثر من 6 آلاف شاحنة من الإمدادات الحيوية.

كما خفّض الاحتلال المساعدات اليومية إلى أقل من 200 شاحنة بدلا من 600 متفق عليها، منها أقل من 8.4% فقط من الوقود المخصص (38 شاحنة غاز و92 سولار).

وبيَّن البيان أن الاحتلال أغلق معبر “زيكيم” بالكامل، وسمح بإدخال شاحنة بيض واحدة فقط خلال 31 يوما، كما لم يسمح بدخول سوى 5% من الخيام ومستلزمات الإيواء رغم اقتراب الشتاء.

استمرار إغلاق معبر رفح

وأشارت الحركة إلى أن معبر رفح لا يزال مغلقا رغم الاتفاق على فتحه منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة أن هذا الأمر تسبب في معاناة آلاف المرضى والعالقين، بواقع 21 يوما من التأخير عن الموعد المحدد لإعادة تشغيله.

واتهمت الحركة الاحتلال بالتنكيل بجثامين الشهداء وتسليمها “في حالة تدمير بشعة”، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان.

كما أكدت وجود أكثر من 1800 مفقود من غزة ما زال مصيرهم مجهولا، مشيرة إلى استمرار اعتقال الممرضة تسنيم الهمص وعدد من النساء والأطفال.

دعوة للوسطاء والمجتمع الدولي

وحمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تقويض اتفاق شرم الشيخ وتهديد استمراره، داعية الوسطاء والدول الضامنة إلى تحرك فوري وجاد لإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق المتفق عليها.

وطالبت الحركة بوقف القتل والانتهاكات بحق المدنيين فورا، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط المؤقت المحدد، مع ضمان إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا بينها 50 شاحنة وقود لإغاثة السكان.

كما دعت إلى إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء وفتح معبرَي رفح وزيكيم لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب السماح بإدخال 300 ألف خيمة ومعدات إعادة الإعمار، والكشف الكامل عن جميع المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.

وختمت الحركة بيانها بتأكيد تمسُّكها بالاتفاق وبالقانون الدولي، معتبرة أن استمرار الاحتلال في القتل والحصار يهدف إلى إفشال جهود تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته.