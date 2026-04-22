دوت الخليج -

شاب هندي يخدع 180 فتاة

اُحيل شاب هندي يبلغ من العمر 19 عام إلى المحاكمة بعد ان خدع 180 فتاة وأوهم كل واحدة منهن أنها حبه الوحيد فيخرج ليقابلها وتقع في حبه ثم يصورها بأوضاع مخلّة وبعدها يبتزها بالصور من أجل المال..

‏وتمكنت الشرطة من القبض على الشاب الذي يُدعى "آيان تنفير." وبعد انتشار الخبر تحول الأمر لغضب كبير فقام سكان مدينة أمارافاتي بولاية ماهاراشترا بأخذ الجرافات وهدم أجزاء من منزل عائلته. ‏وعلى الرغم من ان الحادثة أصبحت قضية رأي عام في الهند. لم تتقدم سوى 7 فتيات لرفع قضية ضده وفضّلت 173 فتاة التكتم على الأمر خوفاً من الفضيحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شاب هندي يخدع 180 فتاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.