اطّلع على الآن مجانًا قمة الموسم.. القنوات الناقلة لمباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 11:17 مساءً - تتجه أنظار الجماهير إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وإنبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وتُقام المباراة على أرضية ستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فرق الصدارة، بينما يأمل إنبي في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بعدما حقق نتائج متوازنة في مبارياته الأخيرة، بينما يتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة، ويسعى لتصحيح مساره بعد تذبذب نتائجه.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي ستحمع بين الشياطين الحمر والفريق البترولي، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي

تُذاع المباراة عبر شبكة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتحديدًا على قناة ON Sport MAX، ويتزلي التعليق على اللقاء المعلق محمد الكواليني، والذي يُعرف بأسلوبه الهادئ وقدرته على نقل تفاصيل المباراة بدقة، ما يمنح المشاهد تجربة متابعة واضحة ومميزة.